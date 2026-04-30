フレンチシックな魅力を日常に取り入れたい女性に朗報♡LACOSTEとアダム エ ロペの人気コラボから、洗練された別注ポロシャツが登場します。クラシックな雰囲気を残しつつ、今の気分に寄り添うデザインで、幅広いスタイリングにマッチ。カジュアルにもきれいめにも活躍する一着は、この春夏のワードローブに欠かせない存在になりそうです♪ 女性らしさ引き立つ別注デザイン 今回登場する「Exclusive Class