韓国・ソウル発のカラービューティーブランド「tiptoe（ティップトウ）」から、最新リップ「ミニツヤティント」が日本初登場♡2026年4月18日（土）よりロフト各店※一部店舗を除くにて先行発売されます。グローバルで人気を集める注目ブランドの新作は、ぷるんとしたツヤと軽やかなつけ心地を両立。毎日のメイクに取り入れたくなる旬リップです♪ 韓国発tiptoeの魅力 「tiptoe」は“手が届く