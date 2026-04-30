洗練されたデザインとスポーツのDNAを融合した特別な一足が登場。emmiがNIKEの名作「MOONSHOE」を日本限定で展開します。White・Yellow・Navyの3色は国内ではemmiのみで取り扱いという特別感も魅力♡日常のスタイルに軽やかな存在感をプラスしてくれる、今季注目のスニーカーです。 NIKEの伝統が息づく一足 「MOONSHOE」は、NIKE創業当時のレーシングスピリットを体現したアイコニックなモデ