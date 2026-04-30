ホワイトソックス・村上宗隆（26）が日本時間30日のエンゼルス戦に「3番・一塁」で出場。2打数無安打3四球だった。相手先発の菊池雄星（34）と第1打席で対戦し、左飛に倒れた。【もっと読む】今井達也の放出は「厄介払い」の側面も28日の同カードでは、ヤンキース・ジャッジ、アストロズ・アルバレス、レッズ・デラクルーズらのメジャーを代表する強打者を抑えて、最速の12号本塁打に到達。29日時点で、ジャッジとともにメジャ