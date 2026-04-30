少しずつ暑さを感じ始める季節にぴったりな、ひんやり爽快なドリンクが今年も登場♡カフェ・ド・クリエから、毎年人気のチョコミントシリーズが例年より早く解禁されます。ミントの清涼感とチョコの甘さが絶妙に重なり合う一杯は、気分をリフレッシュしたい日にぴったり。今季はさらに進化した味わいで、“ミン活”を楽しむ新しい体験が広がります♪ 爽快感アップの新チョコミント 2026年4月28日（火）より販売