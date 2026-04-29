◇パ・リーグ日本ハム０―３西武（2026年4月29日ベルーナＤ）日本ハムが3年ぶり単独最下位に転落した。西武に完封を喫して零敗。6位・ロッテが勝ったため、単独最下位に転落した。開幕28試合以降での最下位は2023年シーズン以来3年ぶりの屈辱となった。この日は西武先発の高橋光成の前に7回無得点と打線が沈黙。「よかったですね。もっと打てるかなと思ったけど。いいとこ投げてましたよ。集中してますね。1球1球を