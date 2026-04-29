義姉からお宮参りへの招待をもらった時点で、違和感を感じますよね…。赤ちゃんという新しい命の誕生をお祝いするのは、親族として当然のこと…。しかし、愛理はようやく気付くのです。義姉の全ての行動が、自分を引き立たせるためのものだったのだと…！>>【まんが】自分が中心でいたい義姉(ウーマンエキサイト編集部)