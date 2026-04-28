飲み会の買い出し▶▶この作品を最初から読むWEB系エンジニアとして働いていた漫画家・よしたにさんは、自他共に認める「理系」の人。気になることはとことん追求するけど、興味がないものにはスルー。自分で試してみないと納得できず、感覚よりも理論や知識を重視！そんな自身の日常を描いた漫画では、よしたにさんが考える「理系らしさ」がユーモラスに表現されています。理屈っぽいところもあるけど、どこか憎めない