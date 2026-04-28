試食販売の裏話【漫画】本編を読むデパートやスーパーでの試食。「買わなければいけない」という思いがあるからか、近づきたくない親と食べてみたい子どものやりとりを描いたタジマオオカ(@pu92yu)さんが描く実録漫画「試食漫画」をご紹介する。「こっち来ないでよ、気持ち悪い！」と、失礼な言葉を投げつけた親の意味は？■「食べたら買わなければ」という誤解が足を遠のかせる試食漫画(1)試食漫画(2)試食漫画(3)試食コーナーでの
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