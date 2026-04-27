「ここのがっこう（coconogacco）」が、2025年度修了生および受講生による展覧会「coconogacco exhibition 2026 in Fujiyoshida」を山梨・富士吉田で開催した。福源寺では、マテリアル＆マターコース受講生 市原結菜、ジュガール、齋藤幸樹による合同ファッションショーを実施。観音像を前にした厳かな雰囲気の中、ショーは行われた。【画像をもっと見る】市原結菜によるコレクションは、1LDKの空間で共に暮らす母親との関係性