「ビームス（BEAMS）」が、50周年を記念し、「クラークス オリジナルズ（CLARKS ORIGINALS）」を代表する「ワラビー（Wallabee）」の別注モデル「WallaBeams Loafer GTX」を発売する。5月2日から、一部店舗を除く全国のビームスレーベル取扱店舗とビームス公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】別注では、アッパーを表革のローファー仕様に変更。防水性と透湿性を兼ね備えた「GORE-TEX」をアッパーに採用し、