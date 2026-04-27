取材・文：ミクニシオリ撮影：渡会春加編集：杉田穂南／マイナビウーマン編集部職場環境が変わりやすい春は、背筋が伸びる一方で、自分に自信を与えてくれる、新しい服も欲しくなる季節。着るだけでスタイルがよく見えるジャケットにパンツ……平日のオンタイムに身につける服は、自分らしさや個性を追求できるオフタイムの服とは違う自信を与えてくれます。アパレルブランドのTheoryも、ここぞという時に頼りになるお洋服を多く取