いちごの季節が終わったら、お次はメロンアフタヌーンティー。いまや初夏の名物といっても過言ではないですよね。そろそろ始まるようなので、東京都内を中心に7つのメロンアフタヌーンティーをピックアップしてみました。地方の場合は「旅行がてら立ち寄る」というのもありかもっ♪【初夏にぴったりなメロンアフタヌーンティー7選】?丸ノ内ホテル「ポム・ダダン アフタヌーンティー “メロンが誘う初夏の調べ”」＜東京＞まずご紹