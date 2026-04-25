スーパー銭湯で他の利用客の迷惑となる行為について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…マナー悪い人多すぎ」これがスーパー銭湯が紹介する5つの“NG行為”です！公式アカウントは「マナーを守って気持ちよく使ってね」と投稿し、「温泉でやっちゃいけないこと」というタイトルの動画を公開、この動画で