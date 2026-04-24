今回、Ray WEB編集部は、バイト先のカフェに来店したクレーム客について読者に話を聞いて漫画にしてみました。全く信じてくれないクレーム客に、主人公がまさかの対応を...！原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「責任者を呼べ！」バイト先のカフェで異物混入！？しかしその正体は飴細工で...全く信じない【クレーム客】に、主人公がまさかの対応を！