上島珈琲店から、初夏の訪れを感じる期間限定ドリンクが登場♡2026年4月27日（月）より、『オレンジミルク珈琲』と『ダブルネルドリップアイスコーヒー』の2種が販売されます。こだわりの抽出方法と季節の素材を掛け合わせた一杯は、日常にそっと寄り添う贅沢なひとときにぴったり。心を整える“カフェ時間”を楽しんでみて♪ 爽やかに香るオレンジミルク珈琲 オレンジミルク珈琲 価格：R 770円／L 890円(