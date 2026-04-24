上島珈琲店の期間限定メニュー♡爽やかなオレンジ×珈琲の新体験

上島珈琲店から、初夏の訪れを感じる期間限定ドリンクが登場♡2026年4月27日（月）より、『オレンジミルク珈琲』と『ダブルネルドリップアイスコーヒー』の2種が販売されます。こだわりの抽出方法と季節の素材を掛け合わせた一杯は、日常にそっと寄り添う贅沢なひとときにぴったり。心を整える“カフェ時間”を楽しんでみて♪

爽やかに香るオレンジミルク珈琲

オレンジミルク珈琲

価格：R 770円／L 890円(税込)

『オレンジミルク珈琲』は、歴代ミルク珈琲の中でも売上No.1を誇る人気ドリンク。

バレンシアオレンジの果汁を使ったオリジナルシロップと、ダブルネルドリップで抽出したコーヒー、ミルクを絶妙なバランスでブレンド。

さらにベルギー産オレンジコンポートを添え、ほろ苦さと甘酸っぱさが重なり合う奥行きある味わいに仕上がっています。初夏らしい軽やかさと華やかさを楽しめる一杯です♡

サイズ：R、L※アイスのみ

販売期間：4月27日（月）～7月上旬※数量限定

ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

香り豊かな限定アイスコーヒー

ダブルネルドリップ アイスコーヒー～エチオピア グジ G1～

価格：R 700円／L 820円(税込)

エチオピア南部グジ地区の最高等級G1豆を使用し、ナチュラル精製*ならではの果実感と華やかな香りが特徴。

ダブルネルドリップ抽出により、雑味のないまろやかな口当たりと、はちみつのような甘い余韻を実現しています。

*ナチュラル精製…コーヒーの実（コーヒーチェリー）から焙煎前の生豆の状態にする精製方法のひとつ。収穫したコーヒーチェリーをそのまま自然乾燥・精製することで、果肉に含まれる成分がコーヒー生豆に凝縮すると言われています。

サイズ：R、L

販売期間：4月27日（月）～7月上旬※数量限定

初夏のご褒美時間を上島珈琲店で♡

季節の素材とこだわりの抽出技術が織りなす、上島珈琲店ならではの期間限定ドリンク。爽やかなオレンジの風味と、華やかなコーヒーの香りが、忙しい日常にやさしい余白を与えてくれます。お気に入りの一杯とともに、ゆったりとしたカフェ時間を楽しんでみてください♪