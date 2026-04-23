４月20日、三味線奏者・蜷川べにが、チャリティーオークションによって落札されたエレキ三味線の落札金を漆芸のスペシャリスト集団“彦十蒔絵”へ贈る贈呈式が行われた。両者の関係の始まりは2020年まで遡る。和楽器バンドのライブ会場に設置した樽募金を通じて、当時から国内の伝統芸能文化をサポートしていた蜷川は、“KOGEI Next”という日本の一流の職人たちが作品を展示する共創プロジェクトを通じて、約2年という歳月をかけ