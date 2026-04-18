――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■4月のムーンアクションは？4月の満月のことをネイティブアメリカンは開花の早い野花にちなんで Pink Moon（桃色月）と呼んでいました。Pink Moonを眺めると、恋が叶うともいわれています。花に花言葉があるように、宝石