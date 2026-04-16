【モデルプレス＝2026/04/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第4話が4月16日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。岡田彪吾（HYUGO）の熱血ぶりが話題を集めている。【写真】「日プ新世界」岡田彪吾がバックダンサー務めていた人気アイドル◆岡田彪吾、パフォーマンスに反響第4話では、練習生が8曲・16グループに分かれ