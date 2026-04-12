Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。複数の仕事を掛け持ちしていると、経費管理のためにクレジットカードを使い分けることが多く、自然と持ち歩く枚数が増えてしまうもの。かといって、分厚い長財布を持ち歩くのは少し億劫なんですよね。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、カードを束ねて極薄に持ち運べるコンパクト財布「c