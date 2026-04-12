Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

複数の仕事を掛け持ちしていると、経費管理のためにクレジットカードを使い分けることが多く、自然と持ち歩く枚数が増えてしまうもの。かといって、分厚い長財布を持ち歩くのは少し億劫なんですよね。

そんな悩みに寄り添ってくれるのが、カードを束ねて極薄に持ち運べるコンパクト財布「colmバンドウォレット」。今回はサンプルをお借りして実際に使ってみたので、詳しくご紹介していきたいと思います。

ゴムバンドでカードをひとまとめ

Photo: にしやまあやか

その発想があったか！ と驚いたのが、「colmバンドウォレット」のカード収納にはゴムバンドが採用されている点です。

推奨収納枚数は最大10枚とのことで、私が常に持ち歩いている9枚のカードは、この通りバンドでひとまとめにするだけで余裕で収納できました。

Photo: にしやまあやか

最初は「ゴムバンドってどれくらい信用できるのかな…」と少し心配でしたが、財布自体にスナップボタンもついているので、振り回してもカードが抜け落ちるようなことはありませんでした。

カードを2〜3枚しか持たない人もご安心を。枚数が少なくても、ゴムバンドが変わらぬ安定感で束ねていてくれました。

Photo: にしやまあやか

取り出しの際も、バンドで束ねた状態のままで目当てのカードをパラパラと探せて便利でした。キャッシュレス決済が多くなった今、この収納方式の方が私のライフスタイルに合っている気がします。

小銭やお札の取り出しもラク

Photo: にしやまあやか

カードだけでなく、小銭やお札の取り出しもスムーズでした。

特にお札は、収納部が大きく開く仕様になっているので、目当てのお札だけを引き抜きたい時も、束で出し入れしたい時も、アクセスも視界も良好。お札よりも少し大きめにスペースがとられているので、角が引っかかってお札が折れ曲がる心配もなさそうでした。

Photo: にしやまあやか

小銭については、安心のフラップボタン付きコインケースに、一列にずらっと収納できる浅めの設計がポイントになっています。ひと目で中身を把握できるので、現金でのお会計もとてもスムーズなんです。

牛ヌメ革のエイジングも楽しみ

Photo: にしやまあやか

素材の牛ヌメ革は、レザーの産地である兵庫県たつの市産のもの。

新品の状態だと、あえて表面加工を少なくしているため、少しのっぺりとしたマットな印象を受けるかもしれません。しかしこれは、経年変化を見越して表面加工を施さないというあえての選択というから納得です。

プロジェクトページに載っている、革らしい味わいが増した1年使用後の見本を見ると、ここからこの財布がどう変化していくのか、その過程も楽しみになります。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、気になった方はプロジェクトページをあわせてチェックしてみてください。

「薄い、小さい、大容量」を追求した、カードが見やすく取り出しやすいコンパクト財布 11,400円 先着30名さま限定 20%OFF machi-yaで見る

>>「薄い、小さい、大容量」を追求した、カードが見やすく取り出しやすいコンパクト財布

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya

本記事制作にあたり有限会社ケイエフ企画より製品の貸し出しを受けております。