9日、天草市で行われたのは春マツタケの競りです。気になる落札額ですが、今年も高値に！食べてみたい！「春マツタケ～（1キロ）50万！60万！…120万円！120万円で～す！」一瞬で価格が跳ね上がったのは、春マツタケ。全国で最も早く収穫される天草の春マツタケの競りはこの時期の風物詩となっています。去年、2024年と2年連続で制したのが高橋英樹さんです。苓北町でスーパーを経営しています。そして9日