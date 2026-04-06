人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが手掛けた新ブランド「ONICHA（オニチャ）」のペットボトル麦茶が、セブン−イレブンで4月21日から順次発売されます。【写真】キャラクター「おにっぴ」がかわいらしい！ラベルの裏の“仕掛け”も公開！商品は、日常的に飲用される麦茶において、“飲みもの”としての味や品質へのこだわりはもちろん、これまでの麦茶のイメージを覆す「楽しくワクワクする」体験を提供するために開発