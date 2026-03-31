2026年1月、高知県内の障害者福祉施設の利用者が施設の職員から虐待を受け死亡していたことがわかりました。県によりますと1月10日、県内の障害者福祉施設の利用者が9日午後7時頃に死亡したと施設から県に連絡があったということです。その後、県と利用者が居住する市町村の担当者が施設に立ち入り調査を行い、職員への聞き取りや資料を確認するなどした結果、施設の職員による虐待の疑いがあるとしてさらに調査を進め、今月23日に