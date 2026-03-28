プロ野球の公式戦が開幕しました。「名字由来net」などを運営する「リクスタ」（千葉県市川市）が、「2026年プロ野球選手の珍しいレア名字ランキングベスト30」を発表しています。【1〜30位】えっ？意外！「日ハム」上川畑、「巨人」戸郷、「広島」堂林もランクイン？ランキング結果を見る！ランキングは、「名字由来net」ウェブ、アプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計。2026年3月19日時点で