貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『引っ越しました！スマート家電,ライト,インテリアグッズ...etc貴島明日香が新居のために購入した便利グッズをご紹介！』という動画を投稿。動画では、貴島さんが新居のためにAmazonで購入した商品を紹介してくれました。今回はこの中から貴島さんが購入したフェイスタオルを紹介。【関連】貴島明日香、“特別な日に使いたい”こだわり調味料「本当に美味しくて」貴島さんが口コミを参