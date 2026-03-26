ティッシュペーパーなど紙製品のブランド「エルモア」の公式インスタグラムアカウントが、トイレットペーパーの芯の活用法を3つ紹介しています。【画像】え…掃除機に…！？コチラが「トイレットロール芯活用術3選」です！「実はおうちでこんなに使えるんです」3つのアイデア公式アカウントは「捨てがちなトイレットロールの芯、実はおうちでこんなに使えるんです」とコメント。「トイレットロール芯活用術3選」と題し、動画