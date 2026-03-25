『猫と赤ちゃん』が一緒に暮らすために注意すべきこと かつては詝猫と赤ちゃんは生活を共にすべきではない詝という認識が主流でした。そのため、泣く泣く愛猫を里子に出した方もいらっしゃるでしょう。 しかし現在は、猫と赤ちゃんが普通に共存し、まるできょうだいのように寄り添い合う関係性へと変わっています。 とはいえ、全てにおいて安全とは言えないのが現状です。それなりに警戒すべきこと、配慮す