イランがアメリカとイスラエルによる攻撃に徹底抗戦する姿勢を示していることから、アメリカ国務省は全世界のアメリカ人に対し、安全に関する「注意喚起」を発表しました。国務省は22日、イランやイランを支持する勢力が、各地のアメリカ政府の施設やアメリカに関連する場所などを標的にする可能性があるとして、世界中のアメリカ人を対象にした「注意喚起」の警報を発表しました。中東地域ではアメリカ軍基地や大使館などへのイラ