トランプ大統領。ホワイトハウスのサウスローンで記者団の質問に答えた後、大統領専用ヘリに乗り込む前に手を振った＝20日/Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は20日、SNSへの投稿で、米国は中東での軍事行動の「縮小」を検討していると明らかにした。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに「我々は目標達成に非常に近づいており、イランのテロ政権に関する中東での偉大な軍事的取り組みの縮小を検討している」と書き込み