「CANDY GIRL」「LOVE 2000」などのヒット曲で平成に一世を風靡した歌姫が、デビュー秘話を明かした。1993年、モデルとして芸能生活をスタートさせた彼女は、16歳の時に水着コンテストに応募したが、その履歴書がなぜか小室哲哉のもとに届き、歌手デビューのきっかけをつかんだという……！？ 【TVer】デビュー曲「Let’s Play Winter」は「アイドルっぽくて若干不満に思ってた」平成の歌姫hitomiが30