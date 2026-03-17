SNSで報告女子ゴルフの吉田鈴（大東建託）が17日、自身のインスタグラムを更新。在学していた日本ウェルネススポーツ大学からの卒業を報告した。22歳の吉田は「大学を卒業しました！試合の日程で、卒業式に参加できずでしたが卒業式を開いてくださいました。本当にありがとうございます！」と綴り、投稿には卒業証書を手に、スーツを纏い笑顔でおさまる1枚も添えた。2024年のプロテストに合格し、昨年は同大学ゴルフ部に所