JR東日本は14日、運賃の値上げを実施。山手線など首都圏の初乗りが150円から160円となるなど、全エリアの平均では7%ほど引き上げられました。JR東日本の全面的な値上げは、1987年の民営化以来初めてのこと。どのような背景があるのでしょうか。【画像で見る】普通運賃・通勤定期・通学定期の気になる値上げ率は？JR東日本 民営化以来“約40年で初”となる値上げ東京の鉄道輸送の柱となる山手線。3月14日から初乗りが10円値上