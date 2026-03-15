[3.15 J1百年構想リーグ WEST第6節](ピースタ)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 6 江川湧清DF 25 櫛引一紀DF 48 照山颯人MF 5 山口蛍MF 10 マテウス・ジェズスMF 11 ノーマン・キャンベルMF 22 翁長聖MF 23 米田隼也MF 34 松本天夢FW 9 チアゴ・サンタナ控えGK 13 波多野豪DF 4 エドゥアルドMF 19 澤田崇MF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 24 山田陸MF 33 笠柳翼MF 41 長谷川元希F