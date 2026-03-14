米国とイスラエルによるイラン攻撃から２週間が経過した。強気な発言が続く米トランプ大統領だが、原油価格の高騰という政治的リスクに直面し、出口戦略は見出せていない。紛争の行方はどうなるのか。関西学院大学客員教授で元イラン大使の斎藤貢氏が１３日、日本記者クラブで会見を行い、今後の見通しを語った。イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が１２日に選出後初めての声明を発表し、徹底抗戦と