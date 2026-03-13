オハイオ州ウィルミントンで開催されたイベント中、オハイオ空軍州兵のKC135「ストラトタンカー」が駐機している様子＝2025年5月3日/Staff Sgt. Ivy Thomas/Ohio National Guard（CNN）米空軍の空中給油機KC135「ストラトタンカー」が12日、イラク西部で墜落したことが米軍の発表で明らかになった。米軍は「敵の攻撃でも友軍の誤射でもなく」、別の空中給油機が絡んだ事案だとしている。米当局者はCNNに対し、墜落機には少なくとも