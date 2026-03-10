茨城県常陸太田市で、SNSで知り合った23歳の女性を殺害し、山林に遺棄した罪に問われている男に対し、東京地裁は先ほど、求刑通り懲役20年の判決を言い渡しました。三瓶博幸被告（37）は2022年6月、所有する常陸太田市の別荘で、SNSで知り合った女性（当時23）の首を圧迫して殺害し、遺体を山林に遺棄した罪に問われています。三瓶被告は初公判で、「すべて間違いです」と述べ、無罪を主張しました。検察側は2月26日の論告で、女性