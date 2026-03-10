「わざとエラーをする選手がいる」【写真】この記事の写真を見る（2枚）一人の外国人選手の告白が、球界を揺るがした。1969年、暴力団が絡む大規模な八百長が発覚。エースまでもが永久追放となった「黒い霧事件」を、宝島社『日本の未解決事件100』より抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆日本中をさわがせたプロ野球の「八百長疑惑」2011年（平成23年）、「八百長メール」の