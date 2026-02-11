ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルは10日（日本時間11日）、ショートプログラム（SP）が行われた。今大会に出場する選手からは偉大なプロスケーターを称える声が。ミラノにその姿はないが、影響力は今も絶大のようだ。五輪のフィギュアスケートは個人戦がスタート。選手に脚光を当てたSNS動画が出回っている中で、耳にするのが羽生結弦さんの名前だ。芸術性と