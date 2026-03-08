「あんな乗り物は凶器以外の何者でもないですよ。信号無視は当たり前、歩道も車道もお構いなしに爆走。それなのにヘルメットも着用しない。どうして自転車ばかり厳しくなるのでしょうか」（都内在住・自転車通勤の女性）【写真】電動キックボードが60代に衝突、拡散された事故現場今、街中に溢れる電動キックボードへのドライバーたちの怒りが沸点に達している。きっかけは4月から導入される自転車の交通違反への「青切符」制度