スポニチスポニチアネックス

WBC 種市篤暉が圧巻の3者連続三振斬りで韓国討ち引き寄せる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • WBCの1次ラウンドC組で、侍ジャパン韓国と対戦した
  • 種市篤暉が7回に登板し、圧巻の3者連続三振斬りで8ー6の勝利投手となった
  • 「試合状況に応じて臨機応変に対応していけたらなと思います」と語った
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 大谷「落ち着けポーズ」の真意
  2. 2. 侍Jへの「疑惑の判定」米で異議
  3. 3. ミサイル搬入 熊本県に連絡なし
  4. 4. 大谷に申告敬遠で大ブーイング
  5. 5. 飲酒運転容疑 検査で袋破り逮捕
  6. 6. 日韓戦で大合唱「ハイ!」が凄い
  7. 7. コップに油? はま寿司写真が波紋
  8. 8. NHK職員の事件「吐き気がする」
  9. 9. WBC日台戦で離婚危機 論争に
  10. 10. 「松本人志の帰る場所」消滅続く
  1. 11. 子どもに叫ばれ…グラドルの日常
  2. 12. TBSで侍Jの試合を生中継→猛批判
  3. 13. 長瀬智也 病院のYouTubeに登場
  4. 14. 侍ジャパン、日韓戦制し2連勝
  5. 15. 芸歴詐称です ZAZYが不正を告発
  6. 16. 「無料で生中継」にファンが歓喜
  7. 17. さんまに尾田栄一郎氏クレーム?
  8. 18. 即ポチ確定 40%OFFのAmazon商品
  9. 19. 成田空港への新たなルート誕生へ
  10. 20. 衝突で軽自動車が横転 親子死亡
  1. 1. 飲酒運転容疑 検査で袋破り逮捕
  2. 2. ミサイル搬入 熊本県に連絡なし
  3. 3. コップに油? はま寿司写真が波紋
  4. 4. NHK職員の事件「吐き気がする」
  5. 5. 子どもに叫ばれ…グラドルの日常
  6. 6. 衝突で軽自動車が横転 親子死亡
  7. 7. 「怪しい」違和感気づき詐欺防ぐ
  8. 8. 自責の妻「見えない負担」の実態
  9. 9. 無理なく「人から離れる」方法
  10. 10. ネパール総選挙 元ラッパー圧勝
  1. 11. 藤井貴彦に異変か 櫻井も犠牲に
  2. 12. 芸能関係と偽り…女性40人に毒牙
  3. 13. 上西小百合氏「除名騒動」の裏側
  4. 14. 新薬に注目 猫の寿命が30歳に?
  5. 15. 大野智 推定年収は「10億超」か
  6. 16. イラン、近隣諸国への攻撃停止へ
  7. 17. 【高校野球】日大三が春季都大会出場辞退を発表「指導体制および寮運営体制の見直しを進めております」
  8. 18. 倒木で女性下敷き 根元にキノコ?
  9. 19. 富山で女性刺傷「自分も刺した」
  10. 20. くるまがMEGUMI選んだ理由 分析
  1. 1. 失神するまで飲む「狂った日常」
  2. 2. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
  3. 3. 「真面目な人」なぜ盗撮で逮捕?
  4. 4. 「答弁回数1位」意外な人物&理由
  5. 5. 長射程ミサイル、8日深夜にも熊本県の陸自駐屯地に搬入へ
  6. 6. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
  7. 7. ロト7 全国売り場初12億円が出た
  8. 8. 抵抗なし ホス狂い風俗嬢の実態
  9. 9. 元テレビ局員が解説する「サナエトークン」大炎上のメカニズム…金融庁も動く知られざる背景
  10. 10. 薬丸 泰葉の都知事選出馬に呆れ
  1. 11. 「1杯80円の本格アイスコーヒー」が表参道に帰ってくる！ 昨年4,000人超が来店した「ひみつのドリップ」、7/19より期間限定オープン
  2. 12. 兵庫知事が続投宣言 ネット激怒
  3. 13. イラン攻撃「評価」避ける高市首相、にじむ米配慮…トランプ氏から「タンカー護衛に協力迫られる」臆測も
  4. 14. ゆうちょ銀 GW中の対応が物議
  5. 15. 顔に穴が…希少がんと闘う22歳
  6. 16. エプスタイン文書に日本人の実名
  7. 17. 10代に痴漢の男 わいせつ常習犯?
  8. 18. タイミーを4時間 いくら貰える?
  9. 19. 自民候補 街宣車内でセクハラか
  10. 20. 死亡事故の少年「集中するため」
  1. 1. イラン大統領、近隣諸国に謝罪
  2. 2. 動物園のライオンが少女襲う 中
  3. 3. 侍ジャパンを見習って？韓国代表も大阪で“焼肉決起集会”　KBO全面支援で英気養う【WBC】
  4. 4. トランプ氏 イラン攻撃真の狙い
  5. 5. 「退避便」日本人の搭乗希望殺到
  6. 6. 北の独裁体制崩壊しない正体とは
  7. 7. イランへ精密な攻撃 舞台裏考察
  8. 8. 少子化・韓国で衝撃の現象発生
  9. 9. 米軍の女子小学校の攻撃は誤爆か
  10. 10. 韓国前大統領の判決「軽すぎる」
  1. 11. 路面電車が脱線し建物に突っ込む
  2. 12. プロパガンダ動画に「恥さらし」
  3. 13. ラッパー候補、前首相破る　ネパール総選挙、新興政党圧勝へ
  4. 14. 来日でのおもてなしに…記者歓喜
  5. 15. トランプ氏から性的虐待と証言
  6. 16. 「無条件降伏以外はあり得ない」
  7. 17. トランプ氏 兵器生産を協議
  8. 18. バリ島で凄惨な事件…何があった
  9. 19. 印尼 16歳未満のSNS使用禁止へ
  10. 20. 習近平氏、全人代の解放軍・武装警察代表団会議に出席
  1. 1. 成田空港への新たなルート誕生へ
  2. 2. こんなはずじゃ 地方移住で絶望
  3. 3. 消防士と救急救命士の年収の違い
  4. 4. 浮気妻を破産に…夫の執念の復讐
  5. 5. 「ペットボトル1本」見直し迫る
  6. 6. 65歳での年金受給は「やめとけ」
  7. 7. 住宅ローン金利 返すほど損に?
  8. 8. 読書捗る KindleデバイスがSALE
  9. 9. メルカリに転売ヤーつぶし組出現
  10. 10. 自販機の販売事業 撤退が相次ぐ
  1. 11. New BalanceがAmazonでセールに
  2. 12. ぐっすり眠ろう BAKUNEが20％OFF
  3. 13. あおり運転「10分以上ぴったり」
  4. 14. 閉館間際に「IFT」を訪ねてみた
  5. 15. 薬局で購入の風邪薬 控除対象?
  6. 16. バス運転士のグラサン着用導入
  7. 17. 数千人が「蒸発」意外な行き先
  8. 18. 「たべっ子」 横浜以外にも開催
  9. 19. てんや 期間限定メニューを販売
  10. 20. 育児中で貯蓄500万以下は少ない?
  1. 1. 即ポチ確定 40%OFFのAmazon商品
  2. 2. Kindle Unlimitedが2ヵ月間無料
  3. 3. ogawaやDODがAmazonで最大半額に
  4. 4. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  5. 5. 話題のApple WatchバンドがSALE
  6. 6. G-SHOCKがAmazonで最大42％OFFに
  7. 7. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
  8. 8. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  9. 9. Amazonセールで人気のガジェット
  10. 10. ahamoで新規契約ができない事象
  1. 11. コスパ抜群 花粉症の対策グッズ
  2. 12. コスパ神 Amazon限定商品まとめ
  3. 13. シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」のメーカー版「SH-M30」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
  4. 14. 「今まで取り組んだ中で最も無意味だったプロジェクトは何？」という質問に世界中のエンジニアが我こそは最低の経験をしたとクソエピソードを披露しあい大盛り上がり
  5. 15. お酒もノンアルも AmazonでSALE
  6. 16. 備えよう 防災用品が最大48%OFF
  7. 17. NHK五輪サイト"2chアイドル"掲載
  8. 18. Apple「MacBook NEO」発売へ
  9. 19. カップ麺や袋麺が最大40%OFFに
  10. 20. UNITED ARROWSがすべて40%OFFに
  1. 1. 大谷「落ち着けポーズ」の真意
  2. 2. 侍Jへの「疑惑の判定」米で異議
  3. 3. 大谷に申告敬遠で大ブーイング
  4. 4. 日韓戦で大合唱「ハイ!」が凄い
  5. 5. WBC日台戦で離婚危機 論争に
  6. 6. TBSで侍Jの試合を生中継→猛批判
  7. 7. 侍ジャパン、日韓戦制し2連勝
  8. 8. 「無料で生中継」にファンが歓喜
  9. 9. 韓国監督　痛恨の逆転負けを悔やむ「計画通りに進められなかった」継投策裏目「流れが止められるかと思ったが」
  10. 10. 侍・種市篤暉がＷＢＣデビュー登板　最速１５６キロで３者連続三振
  1. 11. 木原龍一「誤解を招く!」大慌て
  2. 12. WBC チアガールが大歓声で喜び
  3. 13. 「源田の1ミリ」ならず SNS反響
  4. 14. 坂本花織「最後は世界選手権」
  5. 15. チェコ代表 0−14負けで悔し泣き
  6. 16. りくりゅう 初CM「衝撃ギャラ」
  7. 17. ヌートバー、米国から侍Jを応援
  8. 18. ダル WBC東京ラウンド非帯同の訳
  9. 19. 大谷 試合前に韓国選手とハグ
  10. 20. 侍J 3発で勝ち越しも直後に同点
  1. 1. 「松本人志の帰る場所」消滅続く
  2. 2. 長瀬智也 病院のYouTubeに登場
  3. 3. 芸歴詐称です ZAZYが不正を告発
  4. 4. さんまに尾田栄一郎氏クレーム?
  5. 5. 一体何が 怒声をあげる有村架純
  6. 6. クロちゃん「最高の愛人」に言及
  7. 7. 長すぎる ネトフリのWBC中継不満
  8. 8. 浜田雅功の次男の職業 驚きの声
  9. 9. RIZIN欠場の相本 姉が現状報告
  10. 10. 「女子アナNo.1ボディ」大胆開放
  1. 11. ガッシュ作者 小学館騒動に言及
  2. 12. FC会員が…嵐のグッズ転売に落胆
  3. 13. 『エヴァフェス』短編アニメ、8日に公開決定　盗撮被害でSNS拡散防止対応に苦慮「公式YouTubeチャンネルでのご視聴を」
  4. 14. 極秘交際 水卜アナの徹底ぶり
  5. 15. 「ヤホー漫才」にパクリ疑惑浮上
  6. 16. TVer好調だけでは難しいTVの現実
  7. 17. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
  8. 18. キムタク香港映画出演中止 波紋
  9. 19. 米歌手が逮捕「判明した詳細」
  10. 20. Snow Man新曲MVの内容が賛否両論
  1. 1. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
  2. 2. 堀ちえみ「身体中傷だらけに」
  3. 3. 「年収制限」結婚相談所に入れず
  4. 4. グラビアタレントが別居婚告白
  5. 5. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
  6. 6. スギ薬局限定 クロミコラボ商品
  7. 7. 「彼女とは別れた方がいい」男性が心の中で“区切り”をつける瞬間
  8. 8. 12星座別 17年残り3カ月の結婚運
  9. 9. 若見え狙える 白髪ぼかしボブ
  10. 10. 12星座占い 今日の運勢は?
  1. 11. 個性満点の客室ステイ。【ザ･ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC】で味わう非日常のひととき
  2. 12. 「うわ、メシできてないの？」再就職して1週間。自己中な夫にかまってなんかいられない！
  3. 13. 手をつなぐ前の「可愛い」一言
  4. 14. サンリオ「きゅあかわ」が復活
  5. 15. 「FIREすれば最高」は嘘だった？30代で1億円の資産を築いて退職した男を襲う“自由と孤独”【作者に聞く】
  6. 16. 服の購入で失敗しないポイントは
  7. 17. 細くタイトなねじり前髪が新鮮＆スタイリッシュ！
  8. 18. 最新髪形を自分でセット！簡単おすすめアレンジカタログ
  9. 19. 洋服感覚で着られる水着が話題！阪急うめだ本店でチェック♡
  10. 20. 12年も彼氏いないが…作らぬワケ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得