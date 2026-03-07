イランのペゼシュキアン大統領は7日、国民向けのビデオ演説で、「イランから攻撃を受けた近隣諸国に対し謝罪する」と表明、そのうえで、近隣の湾岸諸国への攻撃やミサイル発射を行わないと暫定指導評議会が決定したと明らかにしました。ただ、「それらの国々の領土からイランに対する攻撃が行われた場合はこの限りではない」と警告もしています。