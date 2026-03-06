元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美（34）とタレントの鈴木奈々（37）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「賃貸か持ち家か」という議論で、板野が賃貸のメリットを“一言”で伝えた。【動画】「まだ見せたことない私の部屋」こだわりが詰まった板野友美の自宅“未公開部屋”家賃200万円超の物件に住んでいることを明かした板野。VTRでは、広々としたモデルルームの