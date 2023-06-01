【モデルプレス＝2026/03/06】Travis Japanの川島如恵留が主演を務める舞台「惰性クラブ」が、2026年6月〜7月に東京グローブ座および梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演されることが決定した。【写真】トラジャ川島如恵留、timeleszメンバーと意外な交流◆川島如恵留主演舞台「惰性クラブ」上演決定作・演出を務める松本哲也氏は、宮崎弁による濃密な会話劇で注目を集めてきた劇団「小松台東」の主宰。地方に生きる人々の