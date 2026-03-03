女の子の健やかな成長と幸せを願う日本の伝統行事「ひな祭り」。ひな人形を飾る風習や行事食には、それぞれ意味が込められています。この記事では、ひな人形の歴史や飾る時期、お祝いの場を彩る食べ物、全国で開催されるひな祭りイベントをご紹介します。ひな祭りとはどんな行事か解説３月３日のひな祭りは、中国から伝わった「上巳（じょうし・じょうみ）の節句」に由来します。上巳とは、３月最初の「巳（み）の日」のことを指し