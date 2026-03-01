サンエックスより、Production I.G によるアニメ『リラックマ』が、4月4日（土）あさ9時25分からTBSにて放送決定したことが発表された。＞＞＞キービジュアルやPV場面カットをチェック！（写真10点）発表にあたり、第1弾PVと、第1弾キービジュアルが公開。さらに、本作のナレーションを主題歌アーティストである幾田りらが担当。リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルも公開された。またスタッフ情報も公開となり、メインスタッ