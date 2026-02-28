女優の広瀬すず（27歳）が、2月28日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。福山雅治がラジオのゲストとして「行きたい」と言っているとの噂が「がっつり入ってきてる」と話し、「来てください」と呼びかけた。2月14日に放送された「福のラジオ」で「ラジオが面白い俳優ランキング」の9位に広瀬すずがランクインしたという話が出たため、広瀬は「勝手にマイペースにやらせていただいてるので、そんな