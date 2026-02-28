広瀬すず、福山雅治に「ラジオに来てください」
女優の広瀬すず（27歳）が、2月28日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。福山雅治がラジオのゲストとして「行きたい」と言っているとの噂が「がっつり入ってきてる」と話し、「来てください」と呼びかけた。
2月14日に放送された「福のラジオ」で「ラジオが面白い俳優ランキング」の9位に広瀬すずがランクインしたという話が出たため、広瀬は「勝手にマイペースにやらせていただいてるので、そんな風に言ってもらえるのもすごくすごくありがたいことなんですけど、ありがとうございます」と喜ぶ。
さらに広瀬は「しかもなんか福山さんが『行きたい』みたいなことを言ってくださってるって、噂だけがっつり、そこだけはここに入ってきてるので。いやこれ、来なくない？ 絶対って思ってるんですけど、バカな顔してやっぱ1回オファーしてみるのはありだよね。『三度目の殺人』っていう映画でご一緒させていただいてるから、『ラストレター』という映画と『タビフクヤマ』っていう番組でご一緒したりとかして、ま、リリー（・フランキー）さんとかも仲良いから、なんか勝手にちょっと近い人みたいな、勝手に思ってるんだけど、いや、来てくれたら嬉しいよね。タイミング見てオファーさせていただきますから、是非福山さんお時間がありましたら来てください。お待ちしております。1回ここでね、バカな顔して言ってみるのも大事だから」と福山に呼びかけた。
