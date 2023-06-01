女優の波瑠（34歳）が、2月25日に公開された日本テレビの公式YouTubeチャンネルで、「温泉ばっかり行ってるんですよ」と話し、麻生久美子から「渋い！」という声が上がった。ドラマ「月夜行路ー答えは名作の中にー」に出演する麻生久美子と波瑠にインタビューが行われ、名作小説の知識で事件を解決する文学ロードミステリーという内容から「2人で旅に出かけるとしたらどこへ行く？」という質問が出た。麻生は旅行が好きで「海外好